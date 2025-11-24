Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE vê 'progresso' em conversas de paz na Ucrânia enquanto amplia pressão sobre Moscou

UE vê 'progresso' em conversas de paz na Ucrânia enquanto amplia pressão sobre Moscou

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Comissão Europeia voltou a reforçar nesta segunda-feira, 24, a necessidade de avanços nas negociações de paz para a Ucrânia. A porta-voz-chefe Paula Pinho afirmou que ainda há "muito trabalho" a ser feito antes de um acordo final, embora as conversas recentes tenham "produzido progresso construtivo". Segundo ela, na terça-feira, 25, haverá uma nova reunião da Coalizão dos Dispostos, grupo de países que busca sustentar Kiev e ampliar a pressão sobre Moscou.

Pinho enfatizou que "é fundamental que o agressor, a Rússia, pague pela destruição que vem causando" e destacou a urgência em torno do empréstimo de reparações: "o trabalho continua do nosso lado, e isso está se tornando mais urgente".

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, afirmou no X que as discussões em Genebra com os EUA foram "construtivas e úteis", acrescentando que o objetivo é criar condições para uma paz que "respeite a soberania da Ucrânia".

Segundo a BBC, o governo alemão vê "muito positivamente" o avanço das conversas, enquanto o premiê britânico, Keir Starmer, também acolheu o progresso, apesar de "algumas questões pendentes" a serem tratadas nas próximas semanas.

No Telegram, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, relatou ampla coordenação com parceiros europeus.

Ele disse que a Ucrânia está atuando "da maneira mais construtiva possível" e que cada passo deve ser "cuidadosamente ponderado" para garantir uma paz duradoura com garantias de segurança.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar