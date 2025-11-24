UE vê 'progresso' em conversas de paz na Ucrânia enquanto amplia pressão sobre Moscou

A Comissão Europeia voltou a reforçar nesta segunda-feira, 24, a necessidade de avanços nas negociações de paz para a Ucrânia. A porta-voz-chefe Paula Pinho afirmou que ainda há "muito trabalho" a ser feito antes de um acordo final, embora as conversas recentes tenham "produzido progresso construtivo". Segundo ela, na terça-feira, 25, haverá uma nova reunião da Coalizão dos Dispostos, grupo de países que busca sustentar Kiev e ampliar a pressão sobre Moscou.

Pinho enfatizou que "é fundamental que o agressor, a Rússia, pague pela destruição que vem causando" e destacou a urgência em torno do empréstimo de reparações: "o trabalho continua do nosso lado, e isso está se tornando mais urgente".