Trump avança em designação da Irmandade Muçulmana como organização terrorista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (24) um decreto que dá início ao processo para declarar como "organização terrorista estrangeira" algumas ramificações do grupo político islamista Irmandade Muçulmana.

"Esta ordem inicia um processo pelo qual certas ramificações ou outras subdivisões da Irmandade Muçulmana serão avaliadas para sua designação como Organizações Terroristas Estrangeiras", segundo o documento.