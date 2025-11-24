Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Telefónica anuncia plano de redução de empregos que pode afetar mais de 5.000 trabalhadores

Autor AFP
Tipo Notícia

A gigante das telecomunicações Telefónica, que realiza uma guinada estratégica para aumentar sua rentabilidade, anunciou, nesta segunda-feira (24), um plano de redução de empregos, que pode afetar mais de 5.000 pessoas na Espanha.

O grupo informou os sindicatos nesta segunda-feira sobre um primeiro projeto que contempla a saída de 5.040 trabalhadores, dos quais 3.649 são da Telefónica de España (41,04% do total do pessoal), 1.124 da Telefónica Móviles (31,34%) e 267 da Telefónica Soluciones (23,89%), segundo um comunicado enviado pelo sindicato à AFP.

Um membro do sindicato UGT também informou que o grupo deveria anunciar, na terça-feira, pelo menos 279 demissões a mais em outra de suas filiais espanholas, a Movistar+, o que representa 32,45% de seus efetivos.

Contactado pela AFP, o grupo não quis fazer comentários.

O UGT pediu que estas saídas sejam articuladas "como um processo estritamente voluntário baseado em pré-aposentadorias".

A operadora, em plena restruturação, havia anunciado, no começo de novembro, perdas líquidas de 1,08 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,65 bilhões, na cotação da época) nos primeiros nove meses do ano. Apesar disso, afirmou manter seus objetivos anuais, que preveem um crescimento orgânico de sua receita e uma remuneração para seus acionistas de 30 centavos de euro (R$ 1,80, na cotação atual) por ação.

No âmbito de seu plano estratégico, a companhia anunciou, no entanto, a redução pela metade de seu dividendo em 2026, a 15 centavos de euro (R$ 0,93) por ação.

Este plano, batizado de "Transform & Grow" (Transformar-se e crescer), que abrange o período 2026-2030, prevê, ainda, um aumento anual de receita do grupo de 1,5% para 3,5% durante esse período, bem como economias que poderiam alcançar 2,3 bilhões de euros em 2028 e 3 bilhões de euros em 2030.

Confrontada com uma dívida pesada e uma concorrência crescente, a operadora, que emprega cerca de 100.000 pessoas em todo o mundo, está imersa desde o começo do ano em uma importante guinada estratégica, destinada a se concentrar em seus quatro principais mercados: Espanha, Alemanha, Reino Unido e Brasil.

Neste contexto, nos últimos anos, a Telefónica vendeu suas filiais em Guatemala, Costa Rica e Colômbia, e anunciou recentemente a cessão de suas atividades na Argentina e no Peru. O grupo também estaria tentando vender sua filial chilena, o que poderia lhe render 1 bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões), segundo veículos de imprensa espanhóis.

A empresa, que no ano passado registrou prejuízo líquido de 49 milhões de euros (R$ 315,2 milhões, na cotação de dezembro de 2024) devido a uma depreciação de ativos, planeja usar o dinheiro obtido com estas operações para se fortalecer nos mercados espanhol e europeu, através de aquisições. 

