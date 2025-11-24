Técnico do Chelsea pede que evitem comparações entre Estêvão e Lamine Yamal

O técnico do Chelsea, o italiano Enzo Mareca, pediu nesta segunda-feira (24), véspera do jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, que evitem as comparações entre o atacante brasileiro Estêvão com o astro 'blaugrana' Lamine Yamal. Estêvão, de 18 anos, vem chamando a atenção desde que chegou a Stamford Bridge, com nove gols marcados pelos 'Blues' e pela Seleção Brasileira.

Perguntado sobre as comparações com Yamal, que apesar de ser três meses mais jovem que o brasileiro já é referência tanto no clube quanto na seleção da espanhola, Maresca admitiu que jogador do Barça pode ser um modelo a ser seguido pelo ex-atacante do Palmeiras. No entanto, considerou que Yamal já está estabelecido na elite do futebol, algo que Estêvão está a caminho de alcançar. "Estêvão já está jogando em alto nível. É titular no Brasil. É muito jovem e pode melhorar muito, com certeza. Estamos muito felizes com ele", declarou Maresca em entrevista coletiva. "É um prazer para os amantes do futebol ver o Estêvão, assim como o Lamine Yamal e o [meio-campista do Barcelona] Pedri. É o bonito do futebol. Estamos felizes por termos o Estêvão conosco e esperamos que ele se saia muito bem", acrescentou.