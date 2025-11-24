Sete cadáveres são encontrados no norte do México

A descoberta ocorreu na noite de domingo, quando policiais do estado de Zacatecas realizavam uma operação de vigilância, segundo informou o secretário de Governo estadual, Rodrigo Reyes Mugüerza, em suas redes sociais.

Os cadáveres de sete pessoas foram encontrados nos limites dos estados mexicanos de Zacatecas e San Luis Potosí (norte), informaram, nesta segunda-feira (24), autoridades de segurança de ambas as regiões.

Reyes acrescentou que, a poucos metros, os agentes localizaram um automóvel com manchas de sangue, dentro do qual estavam quatro indivíduos, supostos membros da Guarda Civil de San Luis Potosí, que foram detidos como suspeitos pelo crime.

A Secretaria de Segurança de San Luis Potosí informou, por sua vez, que colabora com o Ministério Público de Zacatecas na investigação do crime, segundo declarou seu titular, Jesús Juárez Hernández, citado em uma publicação da secretaria no X.

O secretário acrescentou que sua secretaria fornecerá "todas as informações que contribuam para o esclarecimento dos fatos e para determinar se houve ou não participação de quatro integrantes" da Guarda Civil de San Luis Potosí.

Nenhuma das instituições ofereceu detalhes até o momento sobre as circunstâncias do crime, nem se ele está vinculado a grupos de crime organizado que operam nessa região do país.