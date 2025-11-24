Rússia está disposta a fornecer armas nucleares ao Irã, diz parlamentar iraniano

O parlamentar iraniano Kamran Ghazanfari declarou nesta segunda-feira que Rússia e China apoiariam uma eventual retirada do Irã do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), argumentando que a medida fortaleceria a capacidade militar e nuclear do país. Em entrevista à emissora Iran24, Ghazanfari afirmou que a saída não traria impactos relevantes para a economia ou a segurança nacional e permitiria ao Irã avançar em seu programa nuclear sem supervisão internacional.

Ele citou comentários do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, hoje vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, como sinal de que Moscou estaria disposta, "de forma indireta", a fornecer armas nucleares ao Irã. Segundo ele, a postura russa, somada ao apoio chinês, indicaria um cenário favorável à expansão militar iraniana.