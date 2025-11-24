Rússia diz não ter recebido informações sobre conversas em Genebra

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia ainda não recebeu informações oficiais das negociações em Genebra sobre a paz na Ucrânia, mas que tem monitorado de perto as notícias divulgadas pela mídia sobre o assunto, em comentários nesta segunda-feira, 24.

"O presidente russo Vladimir Putin disse publicamente que o plano proposto pelos EUA pode formar a base para um acordo", afirmou. O representante questionou, contudo, se o Kremlin deve assinar algo com Kiev "considerando que as atuais autoridades ucranianas são ilegítimas".