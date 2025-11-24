Polônia convoca embaixador de Israel após publicação sobre estrela amarela

O ministro das Relações Exteriores da Polônia convocou nesta segunda-feira (24) o embaixador de Israel devido a uma publicação nas redes sociais do memorial do Holocausto Yad Vashem, que afirmava que a Polônia foi o primeiro país a obrigar os judeus a portar um símbolo que os diferenciasse durante a Segunda Guerra Mundial.

"A Polônia foi o primeiro país onde os judeus foram obrigados a usar um distintivo, com o objetivo de isolá-los do resto da população", escreveu o memorial de Jerusalém Yad Vashem no domingo, sem especificar que na época o país estava ocupado pela Alemanha nazista, o que provocou uma reação indignada do ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw Sikorski.