Petróleo sobe ante expectativa por redução dos juros nos EUA

Autor AFP
As cotações do petróleo subiram nesta segunda-feira (24), impulsionadas pelas expectativas de uma nova redução das taxas de juros do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, e num contexto de negociações sobre a guerra na Ucrânia.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, subiu 1,29%, para 63,37 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, avançou 1,34%, para 58,84 dólares.

"O mercado se concentra hoje nas perspectivas econômicas" nos Estados Unidos, "apoiadas pelo Fed", explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, declarou na sexta-feira que "continua vendo margem para um novo ajuste a curto prazo" dos juros.

Nesta segunda-feira, o membro do Conselho de Governadores do Fed, Christopher Waller, também se mostrou favorável a uma redução dos juros antes do fim do ano, e expressou preocupações sobre um mercado de trabalho "ainda frágil".

Uma flexibilização monetária é vista como positiva para a demanda de petróleo, pois "tem como objetivo estimular a atividade" econômica, explicou Kilduff, daí o aumento dos preços.

Ao mesmo tempo, o mercado observa "muito de perto a evolução da situação entre Ucrânia e Rússia", indicou o analista.

Estados Unidos e Ucrânia elogiaram as conversas "construtivas" em Genebra, na Suíça, entre americanos, ucranianos e europeus neste fim de semana.

Segundo a Casa Branca, as discussões constituíram "um passo adiante significativo" para uma resolução do conflito. 

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, elogiou os avanços nesta segunda-feira, mas considerou que é necessário "muito mais" para conquistar uma "paz real" com a Rússia.

O mercado espera agora "resultados concretos" dessas conversas, disse Kilduff.

