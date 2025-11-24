PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
UCRÂNIA RÚSSIA: Zelensky celebra 'passos importantes' em negociações de paz, mas reconhece que ainda há muito por fazer
ISRAEL PALESTINOS: Exército de Israel destitui generais por fracasso para impedir ataques de 7 de outubro
=== UCRÂNIA RÚSSIA ===
KIEV:
Zelensky celebra 'passos importantes' em negociações de paz, mas reconhece que ainda há muito por fazer
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrou nesta segunda-feira (24) os "passos importantes" dados na reunião de cúpula com os Estados Unidos em Genebra, mas afirmou que ainda há muito a fazer para acabar com a guerra com a Rússia, que já dura quase quatro anos.

=== ISRAEL PALESTINOS ===
JERUSALÉM:
Exército de Israel destitui generais por fracasso para impedir ataques de 7 de outubro
O Exército de Israel anunciou a destituição de três generais e a imposição de sanções disciplinares contra outros oficiais de alta patente por seu fracasso para impedir os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, os mais violentos da história do país.
(Israel Gaza conflito Palestinos exército, 530 palavras, já transmitida)
=== NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
TEGUCIGALPA:
Campanha eleitoral chega ao fim em Honduras com troca de acusações entre os candidatos
Os três principais candidatos à presidência de Honduras nas eleições de 30 de novembro encerraram suas campanhas com acusações de planos de fraude, em meio às preocupações da OEA, da União Europeia e dos Estados Unidos com a votação.
(Honduras eleições acidente, 470 palavras, já transmitida)
-- EUROPA
VATICANO:
Leão XIV visita Turquia e Líbano em sua primeira viagem ao exterior
O papa Leão XIV inicia na quinta-feira (27) sua primeira viagem ao exterior, que o levará ao berço do cristianismo com uma visita à Turquia, onde celebrará um aniversário religioso imporatente, e outra ao Líbano, país que enfrenta uma grave crise.
(Vaticano religião diplomacia igreja papa Turquia Líbano, 790 palavras, já transmitida)
ANCARA:
Cristãos da Turquia lutam contra desigualdade e exclusão
Apesar de alguns avanços em seus direitos, os cristãos ainda enfrentam desigualdade e certo sentimento de exclusão na Turquia, que receberá nesta semana o papa Leão XIV.
(Vaticano religião Turquia direitos minoria, 630 palavras, já transmitida)
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
BANGCOC:
Conferência internacional de proteção de espécies ameaçadas começa no Uzbequistão
A proteção dos tubarões e a limitação das vendas de chifres de rinocerontes são alguns temas da grande conferência mundial sobre a proteção das espécies ameaçadas, que começa nesta segunda-feira (24) no Uzbequistão.
(CITES meio ambiente animais, 530 palavras, já transmitida)
KHULNA:
Habitantes do litoral de Bangladesh na linha de frente da mudança climática
No litoral de Bangladesh, os caudalosos rios do Himalaia que desaguam no mar ditam o ritmo da vida. Mas, com as mudanças climáticas, os habitantes dessas áreas enfrentam cada vez mais dificuldades para acessar á
(Bangladesh clima inundações meio ambiente água, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL:
Acompanhamento dos principais campeonatos europeus
