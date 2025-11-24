UCRÂNIA RÚSSIA: Zelensky celebra 'passos importantes' em negociações de paz, mas reconhece que ainda há muito por fazer

Zelensky celebra 'passos importantes' em negociações de paz, mas reconhece que ainda há muito por fazer

ISRAEL PALESTINOS: Exército de Israel destitui generais por fracasso para impedir ataques de 7 de outubro

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrou nesta segunda-feira (24) os "passos importantes" dados na reunião de cúpula com os Estados Unidos em Genebra, mas afirmou que ainda há muito a fazer para acabar com a guerra com a Rússia, que já dura quase quatro anos.

O Exército de Israel anunciou a destituição de três generais e a imposição de sanções disciplinares contra outros oficiais de alta patente por seu fracasso para impedir os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, os mais violentos da história do país.

Exército de Israel destitui generais por fracasso para impedir ataques de 7 de outubro

TEGUCIGALPA:

Campanha eleitoral chega ao fim em Honduras com troca de acusações entre os candidatos

Os três principais candidatos à presidência de Honduras nas eleições de 30 de novembro encerraram suas campanhas com acusações de planos de fraude, em meio às preocupações da OEA, da União Europeia e dos Estados Unidos com a votação.

(Honduras eleições acidente, 470 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

VATICANO:

Leão XIV visita Turquia e Líbano em sua primeira viagem ao exterior

O papa Leão XIV inicia na quinta-feira (27) sua primeira viagem ao exterior, que o levará ao berço do cristianismo com uma visita à Turquia, onde celebrará um aniversário religioso imporatente, e outra ao Líbano, país que enfrenta uma grave crise.

(Vaticano religião diplomacia igreja papa Turquia Líbano, 790 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

ANCARA:

Cristãos da Turquia lutam contra desigualdade e exclusão

Apesar de alguns avanços em seus direitos, os cristãos ainda enfrentam desigualdade e certo sentimento de exclusão na Turquia, que receberá nesta semana o papa Leão XIV.

(Vaticano religião Turquia direitos minoria, 630 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BANGCOC:

Conferência internacional de proteção de espécies ameaçadas começa no Uzbequistão

A proteção dos tubarões e a limitação das vendas de chifres de rinocerontes são alguns temas da grande conferência mundial sobre a proteção das espécies ameaçadas, que começa nesta segunda-feira (24) no Uzbequistão.

(CITES meio ambiente animais, 530 palavras, já transmitida)

KHULNA:

Habitantes do litoral de Bangladesh na linha de frente da mudança climática

No litoral de Bangladesh, os caudalosos rios do Himalaia que desaguam no mar ditam o ritmo da vida. Mas, com as mudanças climáticas, os habitantes dessas áreas enfrentam cada vez mais dificuldades para acessar á

(Bangladesh clima inundações meio ambiente água, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]