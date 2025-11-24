Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paramilitares do Sudão declaram trégua unilateral de 3 meses

Os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) do Sudão decretaram uma trégua unilateral de três meses nesta segunda-feira (24), um dia depois de o Exército rejeitar uma proposta internacional de cessar-fogo.

"Em resposta aos esforços internacionais, especialmente à iniciativa do presidente americano, Donald Trump, e dos mediadores, [...] anunciamos uma trégua humanitária que prevê uma interrupção das hostilidades durante três meses", declarou em um vídeo o líder das FAR, Mohammed Daglo.

Desde abril de 2023, o Sudão sofre com uma guerra entre o Exército liderado pelo general Abdel Fattah al Burhan, dirigente 'de facto' do país, contra as FAR de seu antigo braço direito Daglo.

O conflito, marcado por denúncias de atrocidades contra ambos os lados, deixa dezenas de milhares de mortos e forçou o deslocamento de milhões de pessoas, afundando o país no que a ONU classifica de "pior crise humanitária" do mundo.

O enviado do presidente americano, Donald Trump, para a África, Massad Boulos, apresentou recentemente uma proposta de trégua em nome de Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito, países mediadores, cujos detalhes não foram divulgados.

No domingo, o chefe do Exército considerou "inaceitável" a nova proposta de trégua.

Além disso, conclamou os cidadãos que desejam defender o país a "se juntarem de imediato às linhas de frente" e acusou os mediadores de serem parciais, pois os Emirados Árabes Unidos, acusados de apoiarem as FAR, fazem parte dessa arbitragem.

