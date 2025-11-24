Papa pede libertação de estudantes e professores feitos reféns por sequestradores na Nigéria

O papa Leão XIV pediu no domingo, 23, a libertação das mais de 200 pessoas que ainda são mantidas reféns após serem sequestradas em uma escola católica na Nigéria, em um dos maiores sequestros da história do país.

A Associação Cristã da Nigéria (CAN) informou que criminosos armados sequestraram um total de 315 estudantes e professores na sexta-feira, 21, da Escola Católica Santa Maria, no oeste do país - poucos dias após um ataque semelhante em uma escola de ensino médio no estado de Kebbi, no noroeste da Nigéria, onde 25 meninas foram levadas.

Ainda de acordo com a CAN, 50 estudantes, com idades entre 10 e 18 anos, conseguiram escapar do cativeiro entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, 22. Ao todo, 253 crianças e adolescentes e 12 professores ainda estão sob poder dos sequestradores.

"Faço um apelo sincero pela libertação imediata dos reféns", disse o papa no domingo, expressando sua "profunda tristeza, especialmente pelos muitos jovens sequestrados e por suas famílias angustiadas".

"Rezemos por esses nossos irmãos e irmãs e para que as igrejas e escolas permaneçam sempre, em todos os lugares, espaços de segurança e de esperança", afirmou no final da oração do Angelus.