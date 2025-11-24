Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não falta muito', revela Guardiola sobre retorno de Rodri

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (24) que o volante Rodri, afastado devido a uma lesão desde outubro, está perto de retornar.

"Não falta muito. Não tenho certeza, mas não será muito tempo", declarou Guardiola na véspera do jogo contra o Bayer Leverkusen pela quinta rodada da Liga dos Campeões.

"Ele está se recuperando e estamos avaliando o momento em que ele voltará. Vamos esperar um pouco mais para garantir que ele esteja bem", acrescentou o treinador.

Guardiola também falou sobre o incidente que teve no sábado com um cinegrafista, a quem confrontou após a derrota do City para o Newcastle (2 a 1).

"Peço desculpas. Estou constrangido e envergonhado. Não gosto disso, me desculpei com o câmera no momento (...) Mesmo depois de mil jogos, não sou uma pessoa perfeita, cometi um grande erro", explicou o catalão de 54 anos.

