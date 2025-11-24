Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México adverte Peru que invadir sua embaixada viola leis internacionais

Autor AFP
Tipo Notícia

A presidente do México, Claudia Sheinbaum advertiu, nesta segunda-feira (24), que se as forças de segurança peruanas invadirem a embaixada mexicana em Lima para capturar a ex-primeira ministra Betssy Chávez, estarão violando as leis internacionais.

O governo mexicano respondeu desta maneira ao mandatário peruano José Jerí, que em uma entrevista publicada no domingo disse estar aberto "a todo tipo de possibilidades" para capturar a ex-funcionária.

Isso "violaria todas as leis internacionais (...) Uma intervenção na embaixada estaria fora de toda a norma", disse Sheinbaum quando perguntada sobre a crise com Lima. Em 3 de novembro, o Peru anunciou a ruptura das relações com o México após considerar que o asilo à ex-primeira ministra é um ato de interferência em seus assuntos internos.

"O direito ao asilo desta mulher (Chávez) é o direito ao asilo reconhecido pelas leis internacionais de direitos humanos. E a violação (dele) seria muito grave", acrescentou a mandatária ao fazer um apelo para privilegiar o diálogo.

Na sexta-feira, o Poder Judiciário peruano emitiu um mandado de prisão internacional contra Chávez, acusada de ter participado da tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Pedro Castillo em dezembro de 2022.

Ao contrário de Jerí, o primeiro ministro Ernesto Álvarez afirmou que o Peru "respeita o direito internacional" e a imunidade diplomática, enquanto o Ministério das Relações Exteriores do México assegurou na sexta-feira que recebeu garantias da inviolabilidade de sua sede em Lima. 

Em abril de 2024, o México rompeu relações com o Equador depois que forças policiais e militares invadiram sua embaixada em Quito para capturar o ex-vice-presidente Jorge Glas, que havia recebido refúgio.

