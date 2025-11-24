Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mesmo com um a mais, United perde em casa para o Everton no Inglês

O Manchester United não aproveitou a vantagem numérica sobre o Everton, que jogou com um a menos desde os 13 minutos, e acabou derrotado por 1 a 0 nesta segunda-feira (24), em Old Trafford, no jogo que fechou a 12ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o United perde a oportunidade de voltar ao G5, a zona de classificação para as copas europeias, e permanece em décimo na tabela, logo à frente do próprio Everton (11º), que subiu duas posições e ultrapassou seu grande rival, o Liverpool (12º).

O Everton pareceu ter feito tudo o que podia para se sabotar com uma cena incrível aos 13 minutos: após um chute de Bryan Mbeumo, do Manchester United, ser defendido pelo goleiro Jordan Pickford, o volante Idrissa Gueye foi para cima do zagueiro Michael Keane, a quem culpou pela falha defensiva.

Os dois companheiros de equipe discutiram, se empurraram e Gueye deu um tapa em Keane. O árbitro Tony Harrington aplicou o cartão vermelho e o volante dos 'Toffees' ficou furioso, tendo que ser contido por Pickford.

Segundo o jornal francês L'Équipe, esta é a primeira vez desde 2008 que um jogador do Campeonato Inglês é expulso por agredir um companheiro: Ricardo Fuller, do Stoke City, recebeu um cartão vermelho após dar um tapa em Andy Griffin.

Apesar de estar em desvantagem, o Everton tirou o zero do placar com um belo gol de Kiernan Dewsbury-Hall, que bateu colocado da entrada da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Senne Lammens (29').

O restante do jogo foi praticamente um treino de ataque contra defesa, no qual o United não conseguiu criar tantas oportunidade, embora Pickford tenha feito algumas grandes defesas.

-- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   - Sábado:

   Burnley - Chelsea                   0 - 2

   Fulham - Sunderland                 1 - 0

   Bournemouth - West Ham              2 - 2

   Liverpool - Nottingham              0 - 3

   Wolverhampton - Crystal Palace      0 - 2

   Brighton - Brentford                2 - 1

   Newcastle - Manchester City         2 - 1

  

   - Domingo:

   Leeds - Aston Villa                 1 - 2

   Arsenal - Tottenham                 4 - 1

  

   - Segunda-feira:

   Manchester United - Everton         0 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 29  12   9   2   1  24   6  18

    2. Chelsea                 23  12   7   2   3  23  11  12

    3. Manchester City         22  12   7   1   4  24  10  14

    4. Aston Villa             21  12   6   3   3  15  11   4

    5. Crystal Palace          20  12   5   5   2  16   9   7

    6. Brighton                19  12   5   4   3  19  16   3

    7. Sunderland              19  12   5   4   3  14  11   3

    8. Bournemouth             19  12   5   4   3  19  20  -1

    9. Tottenham               18  12   5   3   4  20  14   6

   10. Manchester United       18  12   5   3   4  19  19   0

   11. Everton                 18  12   5   3   4  13  13   0

   12. Liverpool               18  12   6   0   6  18  20  -2

   13. Brentford               16  12   5   1   6  18  19  -1

   14. Newcastle               15  12   4   3   5  13  15  -2

   15. Fulham                  14  12   4   2   6  13  16  -3

   16. Nottingham              12  12   3   3   6  13  20  -7

   17. West Ham                11  12   3   2   7  15  25 -10

   18. Leeds                   11  12   3   2   7  11  22 -11

   19. Burnley                 10  12   3   1   8  14  24 -10

   20. Wolverhampton            2  12   0   2  10   7  27 -20

