Mesmo com um a mais, United perde em casa para o Everton no Inglês

Com o resultado, o United perde a oportunidade de voltar ao G5, a zona de classificação para as copas europeias, e permanece em décimo na tabela, logo à frente do próprio Everton (11º), que subiu duas posições e ultrapassou seu grande rival, o Liverpool (12º).

O Manchester United não aproveitou a vantagem numérica sobre o Everton, que jogou com um a menos desde os 13 minutos, e acabou derrotado por 1 a 0 nesta segunda-feira (24), em Old Trafford, no jogo que fechou a 12ª rodada do Campeonato Inglês.

O Everton pareceu ter feito tudo o que podia para se sabotar com uma cena incrível aos 13 minutos: após um chute de Bryan Mbeumo, do Manchester United, ser defendido pelo goleiro Jordan Pickford, o volante Idrissa Gueye foi para cima do zagueiro Michael Keane, a quem culpou pela falha defensiva.

Os dois companheiros de equipe discutiram, se empurraram e Gueye deu um tapa em Keane. O árbitro Tony Harrington aplicou o cartão vermelho e o volante dos 'Toffees' ficou furioso, tendo que ser contido por Pickford.

Segundo o jornal francês L'Équipe, esta é a primeira vez desde 2008 que um jogador do Campeonato Inglês é expulso por agredir um companheiro: Ricardo Fuller, do Stoke City, recebeu um cartão vermelho após dar um tapa em Andy Griffin.

Apesar de estar em desvantagem, o Everton tirou o zero do placar com um belo gol de Kiernan Dewsbury-Hall, que bateu colocado da entrada da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Senne Lammens (29').