Mais um suspeito de envolvimento em assassinato de prefeito mexicano é capturado

Um homem apontado como responsável por recrutar o autor material do assassinato do prefeito mexicano Carlos Manzo foi detido no conturbado estado de Michoacán (oeste), informou nesta segunda-feira (24) a Secretaria de Segurança do México. O prefeito de Uruapan, Carlos Manzo, que realizava uma campanha contra o crime organizado, foi assassinado no início de novembro enquanto participava de um evento em uma praça pública da cidade. Sua morte provocou indignação e protestos em massa.

As autoridades informaram a detenção de Jaciel Antonio "N" (por lei os nomes são reservados), que, segundo as investigações, foi o responsável por "recrutar duas pessoas que participaram do homicídio", disse Omar García Harfuch, secretário de Segurança federal, no X. Até o momento, ao menos nove suspeitos foram detidos pelo crime, entre eles um homem acusado de ser o autor intelectual do assassinato e sete policiais responsáveis pela segurança do prefeito. A imprensa local aponta que Jaciel Antonio "N" teria contatado o jovem de 17 anos que atirou contra Manzo e que foi morto posteriormente pelos policiais encarregados da segurança do prefeito. Segundo o jornal Milenio, durante uma audiência judicial foram revelados depoimentos de outros envolvidos que afirmam que o poderoso Cartel Jalisco Nova Geração teria oferecido pouco mais de 100 mil dólares (539,4 mil reais) pelo assassinato de Manzo.