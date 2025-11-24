Kremlin classifica como 'pouco construtiva' contraproposta europeia ao plano dos EUA sobre conflito na Ucrânia
O Kremlin classificou como "pouco construtiva", nesta segunda-feira (24), a contraproposta dos europeus ao plano de 28 pontos apresentado pelos Estados Unidos para acabar com o conflito na Ucrânia e afirmou que não é conveniente para a Rússia.
"Esta manhã tomamos conhecimento de um plano europeu que, à primeira vista, é pouco construtivo e não nos convém", afirmou o assessor do Kremlin Yuri Ushakov, citado pela agência estatal Tass.
