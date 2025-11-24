Imprensa internacional destaca dano a tornozeleira e "curiosidade" de Bolsonaro

Justificativa dada por ex-presidente por tentar violar tornozeleira eletrônica, registrada em vídeo, e possível tentativa de fuga puxam cobertura da prisão preventiva de jornais pelo mundo."Eu meti ferro quente aí. Curiosidade", respondeu Jair Bolsonaro sobre a tornozeleira danificada , no momento de sua prisão preventiva, no sábado (22/11). Depois ele falou a uma policial ter usado ferro de solda, como mostra um vídeo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A atitude desesperada e a justificativa usada pelo ex-presidente ganharam destaque nos principais jornais do mundo, no sábado e neste domingo. A tentativa de rompimento da tornozeleira e a convocação nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro de uma "vigília" nas proximidades da casa de seu pai, em Brasília, fundamentaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão preventiva , sob risco concreto de fuga e ameaça à ordem pública. Moraes deu um prazo de 24 horas para a defesa do ex-presidente se manifestar sobre a tentativa de violação do equipamento, e o tema ganhou grande repercussão no Brasil e no mundo. Confira algumas publicações. The Guardian: Adulterou tornozeleira "por curiosidade" O jornal britânico destacou que "ex-presidente de extrema direita brasileiro diz que usou ferro de solda no dispositivo e agora está sob custódia por receio de que fosse fugir". A publicação fala do vídeo com o diálogo entre Bolsonaro e uma policial e descreve a tornozeleira como "bastante danificada e queimada em ambos os lados, mas ainda presa ao tornozelo". Bolsonaro foi detido pouco antes de cumprir pena, explica a reportagem, "após um juiz do Supremo Tribunal Federal ter emitido um mandado de prisão preventiva por ele estar prestes a fugir para uma embaixada estrangeira". No pedido de prisão, Moraes sugere que embaixadas localizadas a 15 minuto de carro da casa de Bolsonaro, em Brasília, poderiam servir de rotas de fuga para o réu. Ele cita a dos Estados Unidos, e lembra que Bolsonaro já cogitou pedir guarida na representação diplomática da Argentina, como mostra documento encontrado em seu celular. Le Monde: "Improvável" tentativa de fuga "Jair Bolsonaro passou sua primeira noite na prisão – mas um pouco antes do que esperava", relata o jornal francês, definindo a prisão como "uma decisão que pegou o Brasil de surpresa". A reportagem explica o que se sabe sobre a tentativa de Bolsonaro de queimar sua tornozeleira eletrônica enquanto estava em prisão domiciliar, aguardando o esgotamento dos recursos contra sua condenação por tentativa de golpe de Estado. "Chocados, os policiais descobriram danos significativos e marcas de queimadura por todo o dispositivo. Não havia dúvidas: o condenado havia tentado romper a tornozeleira, provavelmente usando uma faca elétrica ou um ferro de solda." Al Jazeera: "Curiosidade" ou "ato de desespero" O site da emissora árabe destaca que Bolsonaro afirmou ter usado um ferro de solda no dispositivo de monitoramento por "curiosidade". "As imagens mostravam o dispositivo bastante danificado e queimado, mas ainda preso ao seu tornozelo", descreve a reportagem. O veículo cita a alegação de Flávio Bolsonaro de que seu pai poderia ter queimado a tornozeleira eletrônica como um "ato de desespero" ou por "vergonha" de ter que usá-la na frente de parentes que o visitavam. Clarín: "Manobra desesperada" O jornal argentino fala em "manobra desesperada" de Bolsonaro para se livrar da tornozeleira momentos antes de sua prisão pela condenação por golpe de Estado. A publicação destaca que o ex-presidente reconheceu que manipulou a tornozeleira no fim da tarde de sexta-feira, e que o STF deu 24 horas para que ele se explicasse. O jornal expõe que os aliados de Bolsonaro atribuíram o episódio a um "surto" devido aos problemas de saúde que ele vem sofrendo, associados a crises de ansiedade, episódios de soluços e vômitos. Tagesspiegel: Suposta curiosidade "Bolsonaro queimou tornozeleira eletrônica com ferro de solda – supostamente por curiosidade", destaca o jornal alemão. A publicação fala que o ex-presidente admitiu ter danificado sua tornozeleira eletrônica durante prisão domiciliar e detalha o vídeo divulgado pelo STF, que mostra as marcas da tentativa de manipulação. O jornal cita a vigília convocada por Flávio Bolsonaro: "Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a natureza caótica dessa 'vigília' poderia ter dificultado o monitoramento da prisão domiciliar e permitido que Bolsonaro escapasse aproveitando-se do caos — possivelmente para a embaixada de um um país aliado, como os Estados Unidos, onde poderia se entrincheirar". "Moraes decidiu, então, decretar a prisão preventiva de Bolsonaro", explica a reportagem. New York Times: Temendo fuga, polícia brasileira prendeu Jair Bolsonaro Jornal americano fala que a prisão preventiva "ocorreu dias antes de o ex-presidente ser condenado a cumprir uma pena de 27 anos de prisão por tentar um golpe de Estado fracassado." O New York Times destaca o trecho da ordem de prisão de Moraes sobre a tentativa de danificar a tornozeleira: "mostrava que o Bolsonaro pretendia quebrar o monitor de tornozelo e fugir", o que seria "facilitado pelo tumulto causado pela manifestação", em referência ao ato convocado por Flávio Bolsonaro. sf (OTS)