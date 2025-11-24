Habitantes do litoral de Bangladesh na linha de frente da mudança climática

No litoral de Bangladesh, os caudalosos rios do Himalaia que desaguam no mar ditam o ritmo da vida. Mas, com as mudanças climáticas, os habitantes dessas áreas enfrentam cada vez mais dificuldades para acessar água potável. O aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas inunda as áreas baixas, enquanto tempestades cada vez mais intensas empurram a água salgada para o interior, tornando poços e lagos salobros, descrevem estudos científicos.

Para milhões de pessoas que vivem nos deltas ecologicamente sensíveis, encontrar água potável limpa tornou-se um desafio cada vez maior. Em 2009, a passagem do ciclone Aila pela Índia e Bangladesh marcou um ponto de inflexão. Ao longo do litoral, as águas do Oceano Índico inundaram inúmeras residências e cobriram as terras com grandes quantidades de sal que acabaram com sua fertilidade. A água dos rios e poços tornou-se imprópria para o consumo, e a vida das populações dos distritos de Khulna e Satkhira foi profundamente alterada.

Muitas famílias construíram casas sobre palafitas para escapar das inundações. As crianças banham-se em rios que têm erodido lentamente suas margens e engolido casas e escolas. Para os habitantes dessas aldeias, sobreviver agora significa migrar.

Os homens são obrigados a abandonar suas casas por meses para buscar trabalho no campo. As mulheres e as crianças caminham por horas para acessar uma fonte de água potável, que depois armazenam em reservatórios fornecidos por ONGs. Outros se esforçam para coletar água da chuva. Cada casa armazena alguns milhares de litros, que são racionados cuidadosamente até a chegada da próxima monção.