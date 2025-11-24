Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortes explosões são ouvidas em Kiev após alerta de mísseis

Diversas explosões sacudiram a capital da Ucrânia na madrugada desta terça-feira (25, data local), segundo jornalistas da AFP, depois que um alerta aéreo foi acionado em todo o país.

"Há uma ameaça de mísseis em toda a Ucrânia", advertiu a força aérea na plataforma de mensagens Telegram, enquanto o chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, informou sobre uma ameaça de projéteis balísticos.

"Há drones Shahed e mísseis de cruzeiro inimigos no ar. Também há uma ameaça de lançamento de mísseis balísticos e Kinjal", acrescentou o funcionário.

A defesa aérea foi acionada e "está derrubando alvos inimigos", detalhou, pedindo à população que permaneça em locais seguros.

Jornalistas da AFP ouviram várias explosões e drones. Alguns dos projéteis foram derrubados sobre a capital.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, indicou que o abastecimento de água e energia foi interrompido na cidade.

Um ataque russo noturno na segunda-feira contra a cidade ucraniana de Kharkiv, no leste do país, causou quatro mortos e 17 feridos.

A Rússia ataca a Ucrânia quase que diariamente com drones e mísseis desde o início da invasão em 2022.

A infraestrutura energética é o objetivo principal, o que gera temores de um difícil inverno na Ucrânia. Kiev, por sua vez, ataca regularmente depósitos e refinarias de petróleo e outras instalações em território russo.

No domingo, funcionários ucranianos, americanos e europeus se reuniram na Suíça para debater um plano do governo de Donald Trump para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

