Ex-primeiro-ministro grego publica livro de memórias e aumenta especulações de retorno à política

O ex-primeiro-ministro grego Alexis Tsipras publicou nesta segunda-feira (24) suas memórias, um livro intitulado 'Ithaki' (Ítaca) que revive o trauma da crise da dívida de dez anos atrás e alimenta as expectativas sobre seu retorno à política. Tsipras, de 51 anos, relembra sua chegada ao poder em 2015 como líder da coalizão de esquerda Syriza, que levantou a bandeira contra as políticas de austeridade, mas acabou obrigado a negociar um resgate multibilionário com a União Europeia e o FMI.

O ex-dirigente relata que sentiu a "obrigação" de contar os eventos, tal como os percebeu no momento, para retratar "as condições, os conflitos, os dilemas e os custos". "Já é hora de que minha voz seja ouvida", declarou em um comunicado este mês. Nas 730 páginas, Tsipras relata bastidores como a difícil relação com o então ministro das Finanças, Yanis Varoufakis. Tsipras afirma que nomeou o carismático economista para mostrar uma forte "determinação", mas que seu subordinado acabou se tornando uma "celebridade" e se mostrou insuportável inclusive para seus próprios colegas.

Em suas memórias, ele também detalha conversas com líderes mundiais como o presidente americano, Barack Obama, a ex-chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente russo, Vladimir Putin. Tsipras relatou que Merkel ficou "sem palavras" após sua decisão de organizar um referendo sobre o acordo para um resgate da UE e do FMI. Obama tentou orientá-lo, enquanto Putin rejeitou a oferta de comprar títulos da dívida grega e afirmou que preferia dar dinheiro a um orfanato. Tsipras insiste que o referendo, no qual os gregos votaram majoritariamente para rejeitar novos cortes, foi uma ferramenta para evitar uma "humilhação", mas também admite que alguns integrantes de seu partido tinham visões pouco realistas.