Europa deve remover obstáculos à IA para não 'se colocar em perigo', alerta Lagarde

"Devemos eliminar todos os obstáculos que nos impedem de adotar essa transformação", declarou Lagarde em Bratislava.

A Europa deve remover os obstáculos à adoção da inteligência artificial para evitar "colocar-se em perigo" frente aos Estados Unidos e à China, pioneiros na área, estimou nesta segunda-feira (24) a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

"Caso contrário, corremos o risco de que a onda de adoção da IA nos ultrapasse e de colocar em risco o futuro da Europa", alertou a guardiã do euro.

Além disso, considerou que os europeus já "perderam a oportunidade de serem pioneiros em IA", em comparação com os Estados Unidos e a China, que ganharam uma vantagem considerável nesse campo.

A Europa ainda sofre as consequências de ter adotado tardiamente a última revolução digital relacionada à internet, por isso "não podemos nos permitir repetir o mesmo erro", advertiu.

Hoje, o Velho Continente ainda pode "tornar-se um ator forte", desde que aja "de maneira decisiva", prosseguiu a ex-diretora do FMI.