EUA pressionou Ucrânia a aceitar acordo durante conversas em Genebra, diz alto funcionário

Os Estados Unidos pressionaram a Ucrânia para aceitar suas propostas para encerrar o conflito com a Rússia durante as conversas em Genebra, disse à AFP um alto funcionário informado sobre o diálogo.

A fonte, que falou sob condição de anonimato, afirmou que, embora a pressão dos Estados Unidos tenha diminuído durante a reunião, há uma "pressão geral" contínua.