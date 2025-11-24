Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA pede que UE flexibilize leis sobre tecnologia em troca de redução de tarifas ao aço

AFP
Os Estados Unidos pediram, nesta segunda-feira (24), que a União Europeia encontre um "equilíbrio em suas leis que regulam o setor tecnológico se quiser alcançar uma redução das tarifas americanas sobre o aço europeu".

"A União Europeia e seus ministros do Comércio deveriam analisar seriamente suas normas sobre o setor digital, não para tentar abandoná-las, mas para encontrar um equilíbrio que nos seja conveniente, e se conseguirem, acredito que poderemos resolver juntos as questões sobre o aço e o alumínio", explicou à imprensa o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, após uma reunião em Bruxelas.

