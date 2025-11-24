Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA não publicará estimativa preliminar do PIB do 3º trimestre

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

Os Estados Unidos não vão publicar a estimativa preliminar do PIB para o terceiro trimestre, o último de uma série de indicadores atrasados após um longo fechamento do governo federal.

Embora os dados do produto interno bruto (PIB) do período de julho a setembro estivessem originalmente programados para serem divulgados em 30 de outubro, não foram publicados durante a paralisação dos serviços públicos federais que durou de outubro a meados de novembro.

Esse "shutdown", consequência da falta de acordo no Congresso para financiar o governo através de uma lei orçamentária, terminou depois de 43 dias, mas a pausa na coleta de dados que causou fez com que o Escritório de Estatísticas do Trabalho tivesse que cancelar os relatórios sobre inflação (CPI, na sigla em inglês) e emprego de outubro.

Nesta segunda-feira, o Escritório de Análise Econômica -- vinculado ao Departamento de Comércio -- acrescentou que cancelaria a estimativa preliminar do PIB do terceiro trimestre.

eua

