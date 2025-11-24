Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA devem incluir regime de Maduro em lista de organizações terroristas nesta segunda-feira, 24

Agência Estado
Os Estados Unidos devem incluir nesta segunda-feira, 24, o Cartel de los Soles - que afirmam ser liderado pelo ditador Nicolás Maduro - na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês), o que deve intensificar a pressão contra a ditadura da Venezuela.

A lista de FTOs é atualizada pelo Departamento de Estado e atualmente inclui grupos islamistas, separatistas e guerrilhas, além de quadrilhas e organizações de narcotráfico do México e da Colômbia, adicionadas recentemente. O professor Juan Manuel Trak, especialista em sociopolítica, explica que a inclusão de um grupo nessa lista "abre um leque de possibilidades, tanto militares quanto sancionatórias, para o governo Trump seguir exercendo pressão".

O secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou na semana passada que o Cartel de los Soles seria classificado como FTO. "O Cartel de los Soles e outras FTOs designadas, incluindo o Trem de Aragua e o Cartel de Sinaloa, são responsáveis pela violência terrorista em todo o nosso hemisfério, bem como pelo tráfico de drogas para EUA e Europa", disse. Especialistas, no entanto, descartam a existência de uma organização formalmente estruturada e apontam para redes de corrupção permissivas, associadas a atividades ilícitas.

Os venezuelanos começaram a usar o termo Cartel de los Soles na década de 1990 para se referir a oficiais militares de alta patente que enriqueceram com o tráfico de drogas. Com a expansão da corrupção em todo o país - primeiro sob a ditadura de Hugo Chávez e depois sob Maduro - o termo passou a ser usado também para policiais e funcionários públicos, além de atividades como mineração ilegal e contrabando de combustível. Os "Sóis" no nome se referem às dragonas afixadas nos uniformes dos oficiais militares de alta patente.

Washington passou a se referir ao grupo como uma organização de narcotráfico em 2020, durante o primeiro mandato de Donald Trump, quando o Departamento de Justiça acusou Maduro e seus aliados de narcoterrorismo e outros crimes. "Não é um grupo", disse Adam Isaacson, diretor de Supervisão de Defesa do Escritório de Washington para Assuntos Latino-Americanos. "Não é como um grupo do qual as pessoas se identificariam como membros. Eles não têm reuniões regulares. Não têm hierarquia."

Maduro nega a existência do Cartel de los Soles. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, ele classificou a acusação do governo americano como uma "invenção ridícula" destinada a "justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela".

Na semana passada, o secretário de Defesa, Pete Hegseth - chamado nos EUA de "secretário de Guerra" -, disse que incluir a organização na lista de FTOs oferece "uma série de novas opções aos EUA" para lidar com Maduro. No entanto, em entrevista à emissora OAN, ele não detalhou quais seriam essas opções e se recusou a dizer se as Forças Armadas dos EUA planejavam atacar alvos terrestres dentro da Venezuela. "Nada está descartado, mas nada está automaticamente garantido", afirmou.

Em meio à escalada da tensão, Washington mobilizou o maior porta-aviões do mundo para o Caribe, além de uma flotilha de navios de guerra e caças. Trump não descartou uma ação militar na Venezuela, apesar de ter mencionado a possibilidade de negociar com Maduro. Ataques terrestres ou outras ações representariam uma grande ampliação da operação que já dura meses e que incluiu ataques a embarcações acusadas de tráfico de drogas, resultando na morte de mais de 80 pessoas. (Com informações de agências internacionais)

