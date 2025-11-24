Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA classificam Irmandade Muçulmana, fundada no Egito, como organização terrorista

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva nesta segunda-feira, 24, classificando a Irmandade Muçulmana como uma Organizações Terrorista Estrangeira, segundo a Casa Branca.

A Irmandade Muçulmana, fundada no Egito em 1928, desenvolveu em uma rede transnacional com divisões também no Líbano e na Jordânia e que, de acordo com a Casa Branca, "facilita e apoia campanhas de violência e desestabilização que prejudicam suas próprias regiões, cidadãos dos Estados Unidos e interesses norte-americanos".

Dentro de 30 dias a partir desta segunda-feira, 24, o secretário de Estado e o secretário do Tesouro dos EUA, após consulta com o Procurador-Geral e o diretor de Inteligência Nacional, deverão apresentar um relatório conjunto ao presidente sobre a designação de quaisquer outras subdivisões da Irmandade Muçulmana.

