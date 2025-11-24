Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

DOGE não existe mais como departamento federal nos EUA, segundo agência

Autor Agência Estado
O Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) foi desestruturado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo informações da Agência Reuters. Lançado como um dos carros-chefes do novo governo americano em janeiro com a promessa de reduzir o tamanho e o escopo do governo, o programa não existe mais formalmente e seus principais funcionários foram designados a outras funções dentro do governo Trump.

Em uma entrevista à Agência Reuters, o diretor do Escritório de Gestão Pessoal dos Estados Unidos, Stott Kupor, apontou que o DOGE não é uma "entidade centralizada". Essas foram as primeiras declarações da Casa Branca sobre o tema.

A agência dominou os holofotes durante os primeiros meses do governo Trump por conta de seus movimentos rápidos para reduzir o número de funcionários de agências federais, cortar orçamentos ou redirecionar os trabalhos. De acordo com Kupor, o Escritório de Recursos Humanos do governo federal assumiu muitas das funções do DOGE.

Segundo a Reuters, dois funcionários importantes do DOGE foram realocados para o Estúdio Nacional de Design, uma agência criada por Trump por meio de uma ordem executiva em agosto. Um desses funcionários é Joe Gebbia, um dos fundadores do Airbnb. Essa nova agência tem a função de embelezar os sites do governo.

Já a chefe interina do DOGE, Amy Gleason, se tornou assessora do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy, em março e tem concentrado suas declarações públicas em seu papel no Departamento de Saúde.

Importância do DOGE

O fim do DOGE contrasta com a atenção dada à agência no começo do governo. Trump, o empresário Elon Musk e muitos assessores da Casa Branca publicaram muito conteúdo sobre os cortes governamentais nas redes sociais.

O DOGE diz ter reduzido bilhões de dólares em despesas, mas foi impossível verificar os números porque o departamento não fornecia um relatório público sobre o seu trabalho.

Em um comunicado enviado à Reuters, o governo Trump disse que o republicano continua focado nas missões do DOGE. "O presidente Trump recebeu um mandato claro para reduzir desperdícios, fraudes e abusos em todo o governo federal, e ele continua a cumprir ativamente esse compromisso".

Funcionários do governo Trump ainda não afirmaram abertamente que o DOGE não existe mais, apesar das rusgas públicas entre Trump e Musk e a saída do empresário de Washington. Mas Trump já sinalizou que o departamento faz parte do passado.

A ordem executiva do presidente americano que criou a agência aponta que o DOGE deveria continuar existindo até julho de 2026, mas o departamento perdeu seu poder. Além da descentralização do DOGE, a agência também não tem mais uma meta para a redução de funcionários de agências federais, de acordo com Kupor.

