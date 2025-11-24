Diplomacia foi revigorada e esperamos que resultado traga passos certos, diz Zelensky

"A Ucrânia nunca quis a guerra e nunca seremos um obstáculo à paz", escreveu. "A prioridade número um é uma paz sólida, segurança garantida, respeito ao nosso povo e respeito a todos que deram suas vidas defendendo a Ucrânia da agressão russa", completou.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, em postagem na rede social X, que a diplomacia foi revigorada, salientando que espera que o resultado traga os passos certos.

Zelensky disse ainda que milhões de ucranianos apoiam claramente a posição do Estado. "Há um apoio firme à nossa independência e à soberania ucraniana. O povo deve se beneficiar de todas as decisões políticas".

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou neste domingo que o plano da Casa Branca para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia poderá ser finalizado até quinta-feira, 27.

Para o Deutsche Bank, o desdobramento geopolítico mais significativo talvez seja a resposta da Ucrânia ao ultimato, embora os EUA pareçam ter indicado durante o fim de semana que há alguma margem para negociação.