Dezessete jogadores de clube da Turquia são suspensos em escândalo de apostas

Dezessete jogadores do Agri Spor, clube da quarta divisão da Turquia, foram suspensos em um grande escândalo de apostas que sacudiu o futebol do país, deixando a equipe com apenas sete atletas disponíveis no elenco. "Continuaremos lutando custe o que custar", prometeu o clube em sua página no Facebook nesta segunda-feira.

Os 17 jogadores foram considerados culpados de realizar apostas ilegais e receberam suspensões que vão de 45 dias a 12 meses. A Federação Turca de Futebol (TFF) suspendeu na semana passada 637 jogadores da quarta divisão, que possui 64 equipes, depois de ter punido, pelo mesmo motivo, 25 jogadores da primeira divisão e mais de 350 da segunda e da terceira. Muitos afirmam ter apostado em jogos há vários anos e não o fazem mais desde então. Diante das punições da TFF, que suspendeu os campeonatos da terceira e quarta divisões por duas semanas, o técnico do Agri Spor afirmou que vai utilizar jogadores da base para escalar a equipe para o próximo jogo.