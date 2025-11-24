Chanceler iraniano viajará na quarta-feira à França

Teerã está sob pressão das potências ocidentais para permitir que os inspetores da agência de controle nuclear da ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), entrem em suas instalações.

O chanceler iraniano, Abbas Araqchi, viajará na quarta-feira a Paris para conversar com seu homólogo, Jean-Noël Barrot, sobre o programa nuclear de Teerã e dois franceses atualmente retidos na embaixada no Irã, informou nesta segunda-feira (24) a diplomacia francesa.

"O ministro das Relações Exteriores Araqchi viajará à França na quarta-feira e se reunirá com o ministro", detalhou a diplomacia francesa, especificando que será uma oportunidade para instar o Irã a retomar a cooperação com a AIEA.

Teerã cortou relações com a AIEA após a breve guerra iniciada por Israel em junho. O país islâmico considerou que o organismo era em parte responsável pelo conflito, iniciado após a aprovação de uma resolução crítica sobre o programa nuclear iraniano.

As inspeções acabaram sendo retomadas, mas não nas principais instalações nucleares como Fordow, Natanz e Isfahan, afetados pelos ataques.

Na quinta-feira, a AIEA adotou uma resolução que solicita ao Irã que coopere "plenamente e sem demora" com este regulador. Teerã então defendeu uma nova abordagem para permitir a inspeção de seus locais nucleares atacados.