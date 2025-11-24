Casa Branca/Leavitt sobre Ucrânia: Trump está otimista quanto à possibilidade de um acordo
A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira, 24, que o presidente dos EUA, Donald Trump, está otimista quanto à possibilidade de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, acrescentando que as conversas em Genebra com Kiev foram "produtivas".
"Avançamos muito; diversos pontos já foram resolvidos ontem", disse Leavitt em entrevista à Fox News. "Os EUA estão vendendo toneladas de armas à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas não podem fazer isso para sempre", adicionou ela sobre a urgência de acabar com o conflito.
Em coletiva de imprensa após a entrevista, a secretária ainda pontuou que o presidente americano está "pressionando os dois lados para acabar com guerra" e que "não é verdade que Trump esteja favorecendo um país em detrimento do outro".
Segundo ela, não há nenhuma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agendada para esta semana.