Casa Branca/Leavitt sobre Ucrânia: Trump está otimista quanto à possibilidade de um acordo

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira, 24, que o presidente dos EUA, Donald Trump, está otimista quanto à possibilidade de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, acrescentando que as conversas em Genebra com Kiev foram "produtivas".

"Avançamos muito; diversos pontos já foram resolvidos ontem", disse Leavitt em entrevista à Fox News. "Os EUA estão vendendo toneladas de armas à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas não podem fazer isso para sempre", adicionou ela sobre a urgência de acabar com o conflito.