Casa Branca/Leavitt: não sei dizer se Trump conversou com Bolsonaro antes de sua prisão

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira, 24, não saber se o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de sua prisão no sábado.

"Pode ser que sim, pode ser que não. Assim que tiver mais detalhes sobre isso posso trazê-los", disse Leavitt a uma das repórteres presentes em uma coletiva de imprensa nesta segunda.