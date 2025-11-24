Casa Branca/Leavitt: não sei dizer se Trump conversou com Bolsonaro antes de sua prisão
A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira, 24, não saber se o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de sua prisão no sábado.
"Pode ser que sim, pode ser que não. Assim que tiver mais detalhes sobre isso posso trazê-los", disse Leavitt a uma das repórteres presentes em uma coletiva de imprensa nesta segunda.
A secretária também reiterou que o governo americano considera o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, "ilegítimo".