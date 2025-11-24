Ator alemão Udo Kier morre aos 81 anos

O ator alemão Udo Kier, cujo carisma o transformou em uma figura cult tanto no cinema independente quanto no cinema de Hollywood, morreu aos 81 anos na Califórnia, informou a revista americana Variety. Com uma carreira de mais de meio século, Kier apareceu em dezenas de filmes - frequentemente roubando a cena com sua presença inconfundível. O ator estabeleceu uma parceria com o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho e fez participações em "Bacurau" (2019) e "O Agente Secreto" (2025).

O ator ganhou fama na década de 1970 com interpretações cult de Frankenstein e Drácula, trabalhando ao lado de Andy Warhol e Rainer Werner Fassbinder. Seus traços pálidos e a intensidade teatral rapidamente o destacaram no mundo do cinema independente e underground. Kier confessou que, para interpretar Drácula, se alimentou apenas de salada de folhas e água por uma semana, em uma tentativa de emagrecer rapidamente quase 5kg. Isso levou o ator a passar um tempo em uma cadeira de rodas devido à fraqueza. Ele também apareceu em diversos filmes dirigidos pelo diretor dinamarquês Lars von Trier, incluindo 'Manderlay' (2005) e 'Ninfomaníaca: Volume 1', de 2013.

Kier também atuou em filmes de grande bilheteria, como 'Ace Ventura: Um Detetive Diferente', 'Armageddon' e 'Blade', frequentemente interpretando vilões, pessoas excêntricas ou figuras sobrenaturais. Nascido Udo Kierspe em Colônia, em 1944, e resgatado dos escombros após um ataque aéreo atingir um hospital durante a II Guerra Mundial, Kier cresceu na austeridade da Alemanha do pós-guerra antes de se mudar para Londres aos 18 anos para aprender inglês. Ele viajou pela Europa e pelos Estados Unidos ao longo de sua carreira, antes de se estabelecer em Los Angeles e, posteriormente, em Palm Springs.