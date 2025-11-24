Ataque suicida contra polícia de fronteira do Paquistão mata três agentes

"Três membros da unidade foram martirizados e quatro ficaram feridos", anunciou Mian Saeed, chefe da polícia de Peshawar.

Um ataque suicida com explosivos matou três agentes paramilitares paquistaneses nesta segunda-feira (24) no quartel da polícia de fronteira da cidade de Peshawar, informou a polícia.

Ele explicou que um criminoso detonou os explosivos e outros dois foram mortos por disparos das forças de segurança.

O ataque aconteceu às 8h10 (0h10 de Brasília) em uma das áreas mais movimentadas da cidade.

"O ataque terminou e há uma operação em curso para determinar se ainda restam dispositivos não detonados", disse à AFP Zulfiqar Hameed, chefe de polícia da província de Khyber Pakhtunkhwa.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.