Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque suicida contra polícia de fronteira do Paquistão mata três agentes

Ataque suicida contra polícia de fronteira do Paquistão mata três agentes

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um ataque suicida com explosivos matou três agentes paramilitares paquistaneses nesta segunda-feira (24) no quartel da polícia de fronteira da cidade de Peshawar, informou a polícia. 

"Três membros da unidade foram martirizados e quatro ficaram feridos", anunciou Mian Saeed, chefe da polícia de Peshawar.

Ele explicou que um criminoso detonou os explosivos e outros dois foram mortos por disparos das forças de segurança.

O ataque aconteceu às 8h10 (0h10 de Brasília) em uma das áreas mais movimentadas da cidade. 

"O ataque terminou e há uma operação em curso para determinar se ainda restam dispositivos não detonados", disse à AFP Zulfiqar Hameed, chefe de polícia da província de Khyber Pakhtunkhwa.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

A província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão, é cenário de violência de grupos insurgentes, em particular desde o retorno dos talibãs ao poder em Cabul em 2021.

str-abs/rsc/mas/sag/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar