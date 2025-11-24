Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alguns elementos de plano de paz precisarão ser aprimorados, diz secretário-geral da Otan

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que a reunião entre EUA e Ucrânia para um possível fim do conflito com a Rússia foi "muito bem-sucedida", mas destacou que alguns elementos do planos de paz no Leste Europeu precisarão ser aprimorados. A declaração foi realizada em entrevista para a Fox News nesta segunda-feira, 24.

Rutte reiterou o desejo de alcançar a paz duradoura na Ucrânia e disse que as conversas irão continuar, também envolvendo a União Europeia (UE) e a própria Otan.

"Tenho certeza de que conseguiremos chegar a um acordo de paz na Ucrânia. Precisamos resolver esse conflito, parar a matança", acrescentou Rutte.

