AFA 'para leigos': guia para entender o sistema de competições do futebol argentino

Oito títulos em disputa a partir de 2026, um campeonato de primeira divisão com 30 equipes e formatos que quebrariam a cabeça de Albert Einstein. E, acima de tudo, a possibilidade de tudo mudar ao longo do caminho. Bem-vindos ao futebol argentino. Nem mesmo os próprios compatriotas de Diego Maradona e Lionel Messi entendem claramente o funcionamento do futebol nacional, paixão comum de um país polarizado e com profundos problemas econômicos.

E quem pode culpá-los, já que de uma semana para outra seus clubes podem passar de disputar o torneio semestral (equivalente a uma liga) à Copa ou à Supercopa, e depois, talvez, a outra Supercopa? Sim, existem duas Supercopas. "Eu não entendo nada, vai mudando o tempo todo. A única lógica é a construção de poder dos dirigentes", diz à AFP o jornalista Andrés Burgo, autor de vários livros sobre futebol Argentina. A mudança mais recente surpreendeu uma população já acostumada aos caprichos de seus dirigentes, que justificaram as mudanças com estratégias comerciais e esportivas para aumentar a venda de jogadores. Na semana passada, a Associação do Futebol Argentino (AFA) declarou como Campeão da Liga o Rosario Central do craque Ángel Di María. O título foi concedido porque a equipe somou mais pontos na tabela geral, que conta os pontos das duas competições semestrais.

A decisão não estava contemplada no regulamento e provocou um protesto do Estudiantes, adversário do time de Rosário no último domingo nas oitavas de final de uma dessas competições, o Clausura. Os jogadores da equipe de La Plata, que venceu por 1 a 0, ficaram de costas no tradicional "pasillo", um corredor para receber e aplaudir o campeão. - As complexidades do futebol "Frankenstein" -

Depois de receber o troféu na semana passada, o presidente do Rosario Central, Gonzalo Belloso, considerou que a explosão de competições se deve à existência de um futebol "muito solidário", que dá oportunidades a times grandes e pequenos. Com o reconhecimento ao Campeão da Liga, o futebol argentino distribuirá pelo menos oito títulos em 2026, ano em que a atual campeã mundial 'Albiceleste' de Messi tentará buscar o tetra na Copa do Mundo. Ao Campeão da Liga se somam o Apertura, o Clausura, a Copa Argentina, a Supercopa Internacional, a Supercopa Argentina, o Troféu dos Campeões e a Recopa dos Campeões.

"Por enquanto", ironiza Burgo. A criação da Recopa foi anunciada no mesmo dia em que o Rosario Central obteve o inesperado título, o primeiro de Di María desde que retornou ao futebol argentino, em maio deste ano. Quem vai disputar? Os vencedores da Copa Argentina, da Supercopa Argentina e da Supercopa Internacional.