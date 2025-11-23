Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump coloca Zelenski em situação difícil com novo plano para acabar com guerra Rússia-Ucrânia

Autor Agência Estado
Com seu novo plano de 28 pontos para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está ressurgindo com seu argumento de que o presidente ucraniano Volodmir Zelenski não "tem as cartas" para continuar no campo de batalha e deve chegar a um acordo que favoreça fortemente Moscou.

Trump, que demonstrou pouco apreço por Zelenski desde seu primeiro mandato, diz esperar que o líder ucraniano responda ao novo plano de sua administração para acabar com a guerra até a próxima quinta-feira, 27.

O presidente disse na sexta-feira, 21, sobre Zelenski: "Ele vai ter de aprovar", embora tenha sido mais conciliador um dia depois, dizendo: "Eu gostaria de chegar à paz".

"Estamos tentando acabar com isso. De uma forma ou de outra, temos de acabar com isso", disse Trump a repórteres fora da Casa Branca no sábado, 22.

Horas depois, senadores críticos à abordagem de Trump para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia disseram que conversaram com o secretário de Estado do EUA, Marco Rubio, que lhes disse que o plano de paz que Trump está pressionando Kiev a aceitar é na verdade uma "lista de desejos" dos russos e não a proposta real que oferece as posições de Washington.

O Departamento de Estado chamou essa afirmação de "falsa" e Rubio mais tarde tomou a medida extraordinária no sábado à noite de insistir que o plano foi elaborado pelos EUA - mas o incidente levantou ainda mais questões sobre o destino do plano.

No entanto, abalado por um escândalo de corrupção em seu governo, reveses no campo de batalha e outro inverno difícil se aproximando enquanto a Rússia continua a bombardear a rede de energia da Ucrânia, Zelenski diz que a Ucrânia agora enfrenta talvez a escolha mais difícil de sua história.

Relação conturbada

Zelenski não falou com Trump desde que o plano se tornou público esta semana, mas disse esperar falar com o presidente republicano nos próximos dias. É provável que seja mais uma de uma série de conversas difíceis que os dois líderes tiveram ao longo dos anos.

A primeira vez que falaram, em 2019, Trump tentou pressionar o então recém-empossado líder ucraniano a desenterrar informações comprometedoras sobre Joe Biden antes das eleições de 2020. Essa ligação telefônica desencadeou o primeiro pedido de impeachment de Trump.

Trump fez do apoio de Biden à Ucrânia uma questão central em sua bem-sucedida campanha de 2024, dizendo que o conflito custou muito dinheiro aos contribuintes dos EUA e prometendo que ele rapidamente encerraria a guerra.

Então, no início deste ano, em uma desastrosa reunião no Salão Oval, Trump e o vice-presidente JD Vance criticaram Zelenski pelo que disseram ser gratidão insuficiente pelos mais de US$ 180 bilhões que os EUA haviam destinado para ajuda militar e outras assistências a Kiev desde o início da guerra. Esse episódio levou a uma suspensão temporária da assistência dos EUA à Ucrânia.

E agora, com a proposta, Trump está pressionando Zelenski a concordar com concessões de terras a Moscou, uma redução maciça no tamanho do exército da Ucrânia e um acordo da Europa para afirmar que a Ucrânia nunca será admitida na aliança militar da Otan.

"Agora a Ucrânia pode se ver diante de uma escolha muito difícil: ou perda de dignidade, ou o risco de perder um parceiro chave", disse Zelenski em um vídeo na sexta-feira, 21.

No centro do plano de Trump está o pedido para que a Ucrânia ceda toda a região oriental de Donbas, embora uma vasta extensão dessa terra permaneça sob controle ucraniano. Analistas do Instituto Independente para o Estudo da Guerra estimaram que levaria vários anos para o exército russo conquistar completamente o território, com base em sua taxa atual de avanços.

Trump, no entanto, insiste que a perda da região - que inclui cidades que são centros vitais de defesa, indústria e logística para as forças ucranianas - é um fato consumado.

"Eles vão perder em um curto período de tempo. Você sabe disso", disse Trump na sexta-feira quando questionado durante uma entrevista à Fox News Radio sobre sua pressão para que a Ucrânia ceda o território. "Eles estão perdendo terras. Eles estão perdendo terras."

Rússia Ucrânia Trump

