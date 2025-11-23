Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia reivindica captura de três localidades no leste da Ucrânia

Rússia reivindica captura de três localidades no leste da Ucrânia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército russo afirmou, neste domingo (23), que capturou outras três localidades do leste da Ucrânia, coincidindo com reuniões na Suíça entre funcionários de alto escalão americanos, europeus e ucranianos sobre o plano de Donald Trump para pôr fim ao conflito. 

O Ministério da Defesa russo informou sobre a tomada de Petrivske, na região de Donetsk, e de Tije e Otradne, na região de Dnipropetrovsk (centro-leste).

O Exército ucraniano enfrenta dificuldades na linha de frente, lutando para manter o controle de várias posições e recuando em alguns setores do norte e do sul do país. 

Representantes ucranianos, americanos e europeus se reúnem neste domingo em Genebra para estudar o plano de 28 pontos do presidente Donald Trump, destinado a encerrar quase quatro anos de conflito. 

Kiev recebeu a proposta com preocupação, pois inclui várias exigências de Moscou, como que a Ucrânia ceda territórios à Rússia, aceite reduzir seu exército e renuncie a ingressar na Otan. 

No entanto, oferece garantias de segurança aos ucranianos por parte de países ocidentais, algo que Kiev tem exigido há anos. 

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, instou Kiev a negociar com este documento como base e ameaçou continuar sua ofensiva caso a Ucrânia se recuse.

bur/dsa/jvb/hgs/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar