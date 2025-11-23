Rubio re reunirá com Ucrânia e aliados europeus em Genebra sobre plano de Paz dos Eua

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, era esperado em Genebra neste domingo, 23, para conversas com a Ucrânia e seus aliados europeus sobre o mais recente plano de paz proposto pelos EUA para o país devastado pela guerra. Os aliados ocidentais da Ucrânia se uniram em torno de Kiev em um esforço para revisar o plano, que é visto como favorável a Moscou, apesar de sua invasão ao vizinho.

A delegação ucraniana será liderada pelo chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Andrii Yermak, e será reforçada por representantes da França, Alemanha e Reino Unido. Além de Rubio, a delegação dos EUA deve incluir o secretário do Exército, Dan Driscoll, e o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff. O plano de 28 pontos elaborado pelos EUA para acabar com a guerra de quase quatro anos gerou alarme em Kiev e nas capitais europeias, com Zelenskyy dizendo que seu país poderia enfrentar uma escolha difícil entre defender seus direitos soberanos e preservar o apoio americano de que precisa. O plano cede a muitas demandas russas que Zelenskyy rejeitou categoricamente em dezenas de ocasiões, incluindo a entrega de grandes pedaços de território. O líder ucraniano prometeu que seu povo "sempre defenderá" sua casa. Falando antes das conversas de domingo, Alice Rufo, ministra delegada do Ministério da Defesa da França, disse à emissora France Info que os pontos-chave de discussão incluiriam as restrições do plano ao exército ucraniano, que ela descreveu como "uma limitação à sua soberania".

"A Ucrânia deve ser capaz de se defender", disse ela. "A Rússia quer guerra e travou guerra muitas vezes, de fato, nos últimos anos." Falando a repórteres fora da Casa Branca no sábado, 22, Trump disse que a proposta dos EUA não era sua "oferta final". "Eu gostaria de chegar à paz. Isso deveria ter acontecido há muito tempo. A guerra da Ucrânia com a Rússia nunca deveria ter acontecido", disse Trump. "De uma forma ou de outra, temos que acabar com isso."