Roma vence Cremonese (3-1) e assume liderança provisória do Italiano

A Roma venceu o Cremonese por 3 a 1 fora de casa neste domingo (23) e garantiu a liderança provisória da Serie A, colocando pressão na Inter de Milão, que encerra o fim de semana disputando o clássico da Lombardia contra o Milan. Após doze rodadas, o time comandado pelo técnico Gian Piero Gasperini tem 27 pontos, três a mais que a Inter, que retomaria a ponta com uma vitória no dérbi, graças ao saldo de gols superior.

"Eu disse ontem que é justo sonhar nessas posições, mesmo sabendo que, no fim das contas, os sonhos raramente se realizam", disse Gasperini. "Estamos tentando manter o sonho vivo por mais um tempo", acrescentou o treinador. O Napoli, que venceu a Atalanta por 3 a 1 no sábado, ocupa provisoriamente a segunda posição com 25 pontos. O argentino Matías Soulé abriu o placar para a Roma aos 17 minutos, logo depois de o atacante do Cremonese, Federico Bonazzoli, obrigar Mile Svilar a fazer uma grande defesa.

E o que tinha sido até então um jogo equilibrado foi decidido por dois gols rápidos. O irlandês Evan Ferguson finalizou com calma (64'), após a bola sobrar na área do Cremonese, e momentos depois o lateral brasileiro Wesley concluiu um contra-ataque fulminante com um toque magistral em que encobriu Emil Audero (69'). Francesco Folino descontou para o time da casa nos acréscimos (90'+3).

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Sábado: Udinese - Bologna 0 - 3

Cagliari - Genoa 3 - 3 Fiorentina - Juventus 1 - 1 Napoli - Atalanta 3 - 1