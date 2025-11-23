RB Leipzig vence Werder Bremen (2-0) e recupera vice-liderança do Alemão
O RB Leipzig garantiu uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Werder Bremen neste domingo (23), pela 11ª rodada da Bundesliga, mantendo sua vantagem de seis pontos sobre o líder Bayern de Munique.
O time comandado pelo técnico Ole Werner recuperou a segunda colocação, posição que haviam perdido no sábado, quando foram ultrapassados por Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.
Nesse mesmo dia o Bayern goleou o Freiburg por 6 a 2 dando sequência a um início de temporada quase perfeito na Alemanha, com 10 vitórias e um empate, somando 31 pontos dos 33 possíveis.
O Leipzig tem agora 25 pontos e mantém a vantagem de dois pontos sobre o Bayer Leverkusen (3º), que venceu o Wolfsburg por 3 a 1 fora de casa no sábado.
Atrás deles, com uma diferença mínima de 22 pontos cada, estão Borussia Dortmund (4º) e Stuttgart (5º). Eintracht Frankfurt (6º) e Hoffenheim (7º), ambos com 20 pontos, também estão na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.
No jogo mais aguardado deste domingo no Campeonato Alemão, Assan Ouédraogo, de 19 anos, abriu o placar para o Leipzig com um chute de pé esquerdo da entrada da área, acertando o ângulo do gol do Werder Bremen (63').
"Foi um belo gol do Assan. Ele tem muita qualidade e está em ótima fase", disse o meio-campista Christophe Baumgartner sobre seu jovem companheiro de equipe.
Num escanteio, o austríaco Xaver Schlager selou a vitória com o segundo gol do Leipzig aos 80 minutos de jogo.
Recém-convocado pela Alemanha para suprir a ausência de Nadiem Amiri, Assan Ouédraogo marcou seu primeiro gol em sua estreia pela seleção alemã na segunda-feira, na vitória por 6 a 0 sobre a Eslováquia, na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
A 11ª rodada do Campeonato Alemão terminou neste domingo com a vitória do Union Berlin (8º) por 1 a 0 sobre o St. Pauli (16º), fora de casa, graças a um gol de Rani Khedira pouco antes do intervalo (44').
--- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Alemão:
- Sexta-feira:
Mainz - Hoffenheim 1 - 1
- Sábado:
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1 - 3
Bayern de Munique - Freiburg 6 - 2
Borussia Dortmund - Stuttgart 3 - 3
Heidenheim - B. Mönchengladbach 0 - 3
Augsburg - Hamburgo 1 - 0
Colônia - Eintracht Frankfurt 3 - 4
- Domingo:
RB Leipzig - Werder Bremen 2 - 0
St Pauli - Union Berlin 0 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 31 11 10 1 0 41 8 33
2. RB Leipzig 25 11 8 1 2 22 13 9
3. Bayer Leverkusen 23 11 7 2 2 27 15 12
4. Borussia Dortmund 22 11 6 4 1 19 10 9
5. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5
6. Eintracht Frankfurt 20 11 6 2 3 27 22 5
7. Hoffenheim 20 11 6 2 3 22 17 5
8. Union Berlin 15 11 4 3 4 14 17 -3
9. Werder Bremen 15 11 4 3 4 15 20 -5
10. Colônia 14 11 4 2 5 20 19 1
11. Freiburg 13 11 3 4 4 15 20 -5
12. B. Mönchengladbach 12 11 3 3 5 16 19 -3
13. Augsburg 10 11 3 1 7 15 24 -9
14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8
15. Wolfsburg 8 11 2 2 7 13 21 -8
16. St Pauli 7 11 2 1 8 9 21 -12
17. Mainz 6 11 1 3 7 11 19 -8
18. Heidenheim 5 11 1 2 8 8 26 -18
./bds/tba/dr/cl/aamDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente