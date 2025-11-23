'Pretendo conversar com Trump sobre Venezuela; não faz sentido guerra agora', diz Lula
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, 23, que conversará com o presidente norte-americano Donald Trump sobre o aparato militar dos Estados Unidos posicionado no mar do Caribe, tendo em vista uma possível investida contra a Venezuela.
"Eu estou preocupado, porque a América do Sul é considerada uma zona de paz. Nós somos um continente que não temos armas nucleares, não temos bomba atômica, não temos nada. Lá o nosso negócio é trabalhar para se desenvolver e crescer. Me preocupa muito o aparato militar que o Estados Unidos colocaram no Mar do Caribe. Me preocupa muito, e eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso, porque está me preocupando", declarou Lula.
O presidente brasileiro conversou com jornalistas após participar da reunião de Cúpula do 20, em Johannesburgo, na África do Sul.
"O Brasil tem responsabilidade na América do Sul, o Brasil faz fronteira com a Venezuela e não é pouca coisa. Eu acho que não tem nenhum sentido você ter uma guerra agora. Não vamos repetir o erro que aconteceu na guerra da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, para começar basta dar um tiro, para terminar não se sabe como termina. Então é importante que a gente tente encontrar uma solução antes de começar. Eu quero dizer que eu estou muito preocupado e gostaria que não acontecesse nada, nada, nada militarmente na América do Sul", disse Lula.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente