'Pretendo conversar com Trump sobre Venezuela; não faz sentido guerra agora', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, 23, que conversará com o presidente norte-americano Donald Trump sobre o aparato militar dos Estados Unidos posicionado no mar do Caribe, tendo em vista uma possível investida contra a Venezuela.

"Eu estou preocupado, porque a América do Sul é considerada uma zona de paz. Nós somos um continente que não temos armas nucleares, não temos bomba atômica, não temos nada. Lá o nosso negócio é trabalhar para se desenvolver e crescer. Me preocupa muito o aparato militar que o Estados Unidos colocaram no Mar do Caribe. Me preocupa muito, e eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso, porque está me preocupando", declarou Lula.