Lyon fica no 0 a 0 na visita ao lanterna Auxerre; Nantes empata no fim

O Lyon ficou apenas no empate em 0 a 0 com o lanterna Auxerre, fora de casa, neste domingo (23), enquanto o Nantes escapou da zona de rebaixamento ao arrancar um empate em 1 a 1 nos acréscimos contra o Lorient, pela 13ª rodada da Ligue 1. As partidas deste domingo não alteraram significativamente a classificação geral do campeonato francês, com as primeiras posições sendo definidas no sábado.

O Lyon, no entanto, tinha a oportunidade de ultrapassar o Strasbourg (4º colocado, com 22 pontos) em Auxerre e diminuir a diferença para o trio de líderes formado por PSG (30 pontos), Olympique de Marselha e Lens (28 pontos). Mas tropeçou diante do último colocado e continua estagnado no campeonato, agora na 6ª posição com 21 pontos, a sete do 'pódio'. Um gol do Auxerre anulado e um pênalti perdido fizeram com que o resultado pudesse ter sido ainda pior para o Lyon, que viu o Auxerre criar três chances claras de gol. Com este empate, o AJA (8 pontos) permanece na lanterna, três pontos atrás de Lorient, Nantes e Metz (11 pontos).

O Metz, na zona de rebaixamento, foi derrotado por 3 a 2 pelo Brest (14º), que voltou a vencer após seis jogos sem vitória, graças a um pênalti convertido por Romain Del Castillo nos acréscimos (90'+10). Foi um golpe duro para o goleiro do Metz, o dinamarquês Jonathan Fischer, que já havia defendido um pênalti cobrado pelo próprio Del Castillo momentos antes. E é o fim da sequência de três vitórias do time. No Estádio de la Beaujoire, o Nantes (15º), que ficou atrás no placar diante do Lorient (16º) durante boa parte da partida e luta contra o rebaixamento, também arrancou um empate em 1 a 1 nos acréscimos.

Chidozie Awaziem, que marcou um gol contra nos acréscimos do primeiro tempo, empatou nos descontos da segunda etapa e garantiu um ponto para o time. E o Toulouse (10º) foi alcançado na classificação pelo seu rival Angers (16 pontos) após sofrer uma frustrante derrota por 1 a 0 em casa. O gol do Angers foi marcado por Yassine Belkhdim. --- Jogos da 13ª rodada do Campeonato francês:

