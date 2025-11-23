Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula está 'preocupado' com presença militar dos EUA perto da Venezuela

Autor AFP
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste domingo (23) estar "preocupado" com a presença militar dos Estados Unidos no mar do Caribe, perto da Venezuela, e afirmou que pretende discutir sobre este assunto com o seu contraparte americano, Donald Trump.

"Me preocupa muito o aparato militar que os EUA colocou no mar do Caribe e eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso", disse Lula à imprensa em Joanesburgo, ao fim da cúpula do G20.

Os Estados Unidos enviaram ao Caribe o maior porta-aviões do mundo, acompanhado por uma frota de navios de guerra e aviões de combate com o objetivo, segundo afirmam, de realizar operações antidrogas. 

Por sua vez, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou estas manobras como uma "ameaça" destinada a derrubá-lo.

