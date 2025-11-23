Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula diz que prisão de Bolsonaro não afeta relação com Trump

Autor AFP
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (23) que a prisão de seu antecessor, Jair Bolsonaro, aliado do mandatário americano, Donald Trump, "não tem nada a ver" com a relação entre ambos os países.

Após tentar queimar a tornozeleira eletrônica que usa para controlar sua prisão domiciliar, Bolsonaro foi colocado em prisão preventiva no sábado por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em setembro, a corte condenou este líder de extrema direita a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022 e rejeitou seu primeiro recurso de apelação. 

Trump havia denunciado o processo como uma "caça às bruxas" contra seu aliado e respondeu impondo uma tarifa punitiva ao Brasil em agosto. Mas, após um encontro com Lula em outubro, suspendeu boa parte das tarifas.

Questionado sobre a possibilidade de a prisão de seu maior opositor afetar as relações com seu homólogo americano, Lula afirmou: "Não tem nada a ver".

"Acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa justiça decide e o que decide aqui tá decidido", afirmou o presidente brasileiro durante uma coletiva de imprensa na reunião do G20 em Joanesburgo, na África do Sul. 

O STF condenou Bolsonaro por liderar uma conspiração para impedir a posse de Lula, que o derrotou nas eleições presidenciais de 2022. 

O plano previa até mesmo o assassinato do mandatário e de seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas não foi consumado por falta de apoio dos altos comandos militares.

"Todo mundo sabe o que ele fez", ressaltou Lula. 

Em sua decisão de sábado, o STF considerou uma possível tentativa de fuga de Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos.

A prisão do ex-mandatário deixa a direita sem candidato para as eleições presidenciais de 2026, enquanto Lula já anunciou sua intenção de concorrer a um quarto mandato.

