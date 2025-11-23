Líder isolado, Arsenal atropela Tottenham (4-1) com hat-trick de Eze

O líder Arsenal saiu ainda mais fortalecido do derby do norte de Londres em que venceu seu grande rival Tottenham por 4 a 1 com um hat-trick de Eberechi Eze, neste domingo (23), pela 12ª rodada da Premier League. Com 29 pontos, o time do técnico Mikel Arteta, que havia empatado em 2 a 2 com o Sunderland na rodada anterior, agora tem seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Chelsea, que derrotou o Burnley por 2 a 0 fora de casa no sábado.

Mas, acima de tudo, o Arsenal consegue dar um grande passo neste fim de semana em sua disputa com dois grandes rivais: o Manchester City (3º) e o Liverpool (11º) afundado em crise, que perderam seus respectivos jogos no sábado para o Newcastle (2 a 1) e o Nottingham Forest (3 a 0). O City caiu da segunda para a terceira posição nesta semana e está sete pontos atrás do líder, enquanto o Liverpool, que perdeu seis dos seus últimos sete jogos no campeonato, está agora a 11 pontos da liderança. - Aviso ao Bayern - A partida deste domingo no Emirates Stadium começou a se abrir na reta final do primeiro tempo.

O belga Leandro Trossard, com uma assistência do espanhol Mikel Merino, abriu o placar aos 36 minutos. Em seguida, Eberechi Eze fez 2 a 0 e balançou a rede novamente logo após o início do segundo tempo (46'). O brasileiro Richarlison descontou para o Tottenham pouco depois (55'), mas não foi o suficiente para sua equipe voltar ao jogo.

Eze completou seu hat-trick, fazendo 4 a 1 aos 76 minutos de jogo. "Foi um dia para desfrutar. Estou feliz por ter ajudado a equipe a vencer hoje. É especial. Não tenho palavras para expressar o que estou sentindo agora", declarou Eze após a partida. O Tottenham, que não vence o Arsenal fora de casa desde novembro de 2010, caiu para a nona posição na tabela e viu sua diferença para o rival local e adversário deste domingo aumentar para 11 pontos.

Na próxima semana, as duas equipes vão enfrentar adversários difíceis pela quinta rodada da Liga dos Campeões: o Arsenal encara o Bayern de Munique e o Tottenham visita o Paris Saint-Germain. - Villa vence mais uma - No outro jogo deste domingo, o Aston Villa manteve sua impressionante ascensão na Premier League com uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Leeds United, num jogo que foi decidido por dois gols de Morgan Rogers no segundo tempo.