Israel diz que matou um alto oficial do Hezbollah em primeiro ataque a Beirute em meses

Em ataque à capital do Líbano neste domingo, 23, o primeiro desde junho, Israel afirmou que matou o chefe do gabinete do Hezbollah, Haytham Tabtabai. O governo israelense alertou o grupo apoiado pelo Irã a não se rearmar ou tentar se reconstruir um ano após sua última guerra. O ataque aos subúrbios do sul de Beirute matou cinco pessoas e feriu outras 25, disse o Ministério da Saúde do Líbano. O Hezbollah ainda não comentou. Anteriormente, disse que o ataque, lançado quase exatamente um ano após um cessar-fogo que encerrou a guerra entre Israel e Hezbollah, ameaçava uma escalada de ataques - poucos dias antes da visita do Papa Leão XIV ao Líbano em sua primeira viagem ao exterior.

"Continuaremos a agir com força para prevenir qualquer ameaça aos residentes do norte e ao estado de Israel", disse o Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, em um comunicado. A porta-voz do governo, Shosh Bedrosian, não disse se Israel informou os EUA antes do ataque, dizendo apenas que "Israel toma decisões de forma independente." Israel não emitiu um aviso de evacuação. Tabtabai liderava a unidade de elite Radwan do Hezbollah. O exército de Israel disse que ele "comandou a maioria das unidades do Hezbollah e trabalhou arduamente para restaurá-las à prontidão para a guerra com Israel." Em 2016, os Estados Unidos designaram Tabtabai como terrorista, chamando-o de líder militar que comandou as forças especiais do Hezbollah na Síria e no Iêmen, e ofereceram até US$ 5 milhões por informações sobre ele. Tabtabai era o sucessor aparente de Ibrahim Aqil, que foi morto em setembro de 2024 em ataques israelenses que dizimaram grande parte da liderança sênior do Hezbollah, incluindo o líder de longa data Hassan Nasrallah.

'Escalada de ataques' Mais cedo, no local do ataque de domingo, Mahmoud Qamati, vice-presidente do conselho político do Hezbollah, disse a jornalistas que um militante de alto escalão pode ter sido morto, mas não deu detalhes. "A liderança do Hezbollah está estudando a questão da resposta e tomará a decisão apropriada", disse Qamati. "O ataque aos subúrbios do sul hoje abre a porta para uma escalada de ataques em todo o Líbano."

Os ataques aéreos israelenses sobre o sul do Líbano se intensificaram nas últimas semanas, enquanto Israel e os Estados Unidos pressionam o Líbano para desarmar o poderoso grupo militante. Israel afirma que o Hezbollah está tentando reconstruir sua capacidade militar no sul do Líbano. O governo libanês, que aprovou o plano de seu exército para desarmar o Hezbollah, negou essas alegações. O presidente do Líbano, Joseph Aoun, em um comunicado condenou o ataque de domingo e acusou Israel de se recusar a implementar sua parte do acordo de cessar-fogo. Ele pediu à comunidade internacional que "intervenha com força e seriedade para parar os ataques ao Líbano e seu povo." O comunicado militar de Israel disse que o país continua comprometido com os "entendimentos" acordados com Líbano.

Fumaça podia ser vista no movimentado bairro de Haret Hreik. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou dezenas de pessoas aglomeradas ao redor da área do ataque, que parecia ser no quarto andar de um prédio de apartamentos. Tiros podiam ser ouvidos para dispersar a multidão enquanto os trabalhadores de emergência chegavam. "Esta é definitivamente uma área civil e desprovida de qualquer presença militar, especialmente o bairro onde estamos", disse o parlamentar do Hezbollah Ali Ammar a repórteres perto do local. Um drone israelense estava voando perto do prédio alvo. O exército libanês isolou a área, informou a Agência Nacional de Notícias estatal.