Eua/Rubio: Acordo de Paz na Ucrânia pode ser concluído até quinta-feira

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste domingo, 23, em coletiva de imprensa que o plano da Casa Branca para chegar a um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia poderá ser finalizado até a próxima quinta-feira, 27.

"Queremos finalizar o acordo o mais rápido possível, e adoraríamos terminá-lo até quinta-feira", disse Rubio após a conclusão de uma reunião entre diversos líderes ocidentais aliados da Ucrânia em Genebra, na Suíça.