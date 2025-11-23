Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético de Madrid vence na visita ao Getafe (1-0) com gol contra na reta final

Atlético de Madrid vence na visita ao Getafe (1-0) com gol contra na reta final

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A três dias de um confronto crucial contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid evitou um tropeço em LaLiga ao garantir uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o rival local Getafe, neste domingo (23), pela 13ª rodada. 

Durante boa parte da partida, o Atlético teve dificuldades para encontrar uma brecha na defesa do Getafe, até que um chute do zagueiro italiano Giacomo Raspadori foi desviado para o próprio gol pelo zagueiro português Domingos Duarte (83'), que tentava impedir que Antoine Griezmann alcançasse a bola. 

Esse gol contra foi suficiente para o 'Atleti' conquistar sua quinta vitória consecutiva em LaLiga, subindo para a quarta colocação com 28 pontos, enquanto o adversário permanece em sétimo, logo abaixo da zona de classificação para competições europeias. 

O triunfo mantém o time 'colchonero' a apenas um ponto do Villarreal (3º, 29 pontos), que derrotou o Mallorca (16º) por 2 a 1 no sábado. 

O Atlético também está três pontos atrás do Barcelona (1º, 31 pontos), que no sábado goleou o Athletic Bilbao (8º) por 4 a 0 na reabertura parcial do remodelado Camp Nou.

O Real Madrid, também em segundo lugar com 31 pontos, encerra a jornada deste domingo de LaLiga e pode retomar a liderança se conquistar pelo menos um ponto no jogo fora de casa contra o Elche (13º) no estádio Martínez Valero. 

O Atlético de Madrid consolidou sua posição entre os quatro primeiros colocados e, consequentemente, na zona de classificação para a Liga dos Campeões, ampliando sua vantagem para sete pontos sobre o Betis, quinto colocado, que tropeçou em casa com um empate em 1 a 1 contra o Girona (18º). 

O argentino Valentín Gómez, com um gol aos 75 minutos, evitou a derrota do Betis, em uma partida na qual sua equipe terminou com dez jogadores após a expulsão do brasileiro Antony nos acréscimos. 

O outro jogo da LaLiga neste domingo também terminou em um empate sem gols entre o lanterna Oviedo (20º) e o Rayo Vallecano (12º).

--- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Valencia - Levante 1 - 0

- Sábado:

Alavés - Celta Vigo 0 - 1

Barcelona - Athletic Bilbao 4 - 0

Osasuna - Real Sociedad 1 - 3

Villarreal - Mallorca 2 - 1

- Domingo:

Real Oviedo - Rayo Vallecano 0 - 0

Betis - Girona 1 - 1

Getafe - Atlético de Madrid 0 - 1

Elche - Real Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Espanyol - Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 31 13 10 1 2 36 15 21

2. Real Madrid 31 12 10 1 1 26 10 16

3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15

4. Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 25 11 14

5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6

6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0

7. Getafe 17 13 5 2 6 12 15 -3

8. Athletic Bilbao 17 13 5 2 6 12 17 -5

9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1

10. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1

11. Celta Vigo 16 13 3 7 3 16 18 -2

12. Rayo Vallecano 16 13 4 4 5 12 14 -2

13. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1

14. Alavés 15 13 4 3 6 11 12 -1

15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

16. Mallorca 12 13 3 3 7 13 20 -7

17. Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 -6

18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13

19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8

20. Real Oviedo 9 13 2 3 8 7 20 -13

./bds/ati/cpb/dr/cl/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar